В Госдуме заявили, что Киев может усилить наступление на Донбасс

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий сообщил, что в ночь на 21 февраля может быть усилено наступление Украины по проходам к Донбассу.

По его словам, Киев не собирается отказываться от планов по началу полномасштабных боевых действий, передаёт ТАСС.

"В ближайшее время, в эту ночь, по проходам в сторону Луганска и Донецка, скорее всего, будут усилены наступления. Происходит то, о чём говорило руководство ДНР", — сказал депутат Госдумы.

Он добавил, что ранним утром 20 февраля по приказу руководства Вооружённых сил Украины в районе посёлка Пионерское силовики пытались форсировать Северский Донец и прорвать оборону в направлении ЛНР.

"Со стороны ЛНР есть раненые, со стороны наступавших — потери", — подчеркнул Водолацкий.

Атаки продолжаются и на донецком направлении, отметил парламентарий. Так, военные намеревались прорваться в районе села Новомихайловка, однако их удалось остановить в ходе боёв.

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