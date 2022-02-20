Цена мрії: в Киеве рассказали, что хочет Украина за отказ от НАТО

Украина может запросить большие деньги за возвращения к нейтральному статусу, заявил бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров. Как подчеркнул политик, сейчас властям нужно решать экономические проблемы.

По словам экс-депутата, если ранее Украина пыталась использовать идею вступления в НАТО, как триггер для России, то со временем стало ясно, что никто не собирается в альянсе "воевать" за Незалежную.

"Возможно, через возвращение страны к нейтральному статусу, но — за очень дорого. Потому, что тот ущерб, нанесённый украинской экономике, никто компенсировать его не собирается", — пояснил Килинкаров в беседе с "Украина.ру".

Как подчеркнул бывший депутат, все представители власти Незалежной понимают, что оказались в глубоком кризисе именно из-за провала внешнеполитических отношений.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен