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Автор Екатерина Широкова

ВСУ Украины атаковали ЛНР в районе Пионерского: предварительно, есть погибшие

Мир

По сообщению Народной милиции ЛНР, украинские военные попытались атаковать и захватить позиции луганского ополчения при помощи форсирования реки. Как отметили в оборонном ведомстве самопровозглашённой республики, возможно, есть жертвы среди мирного населения.

ВСУ Украины атаковали ЛНР в районе Пионерского: предварительно, есть погибшие

"В районе пяти утра 20 февраля боевики 79-й десантно-штурмовой бригады предприняли попытку атаковать позиции Народной милиции в районе населённого пункта Пионерское, с форсированием реки Северский Донец", — цитирует информацию представителей Народной милиции ЛНР РИА Новости.

Как подчеркнули представители Луганской народной республики, силовикам СВУ Украины не удалось занять позиции и они отступили, понеся потери. 

Кроме того, в ведомстве сообщили, что под шквальный обстрел попали пять жилых домов, а результате чего строения разрушены.

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Любовь Степушова
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