WSJ: в Пентагоне США объяснили плохую работу "токсичными" отношениями: "Травля"

Сотрудники Разведывательного управления Пентагона в Европе заявили, что на работе складываются крайне "токсичные" условия. По их словам, работники вынуждены шпионить "друг за другом", а руководство позволяет себе применять "дискриминацию".

Как пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники в разведывательном ведомстве, именно такое положение дел в Пентагоне мешает качественно работать.

Офицеры разведки Пентагона жалуются на следующие "отравляющие работу" факторы:

сексуальные домогательства,

запугивание, травля и дискриминация по расовому признаку,

дискриминация по половому признакам,

внутренний шпионаж,

враждебную атмосферу.

"Военные дипломаты, работающие в Европе, подвергаются тому, что они называют токсичными условиями на рабочем месте, включая шпионаж коллег друг за другом, подрыв друг друга путём раскрытия потенциально уничижительной информации и притеснения коллег-женщин", — пишет The Wall Street Journal со ссылкой на собеседников.

Кроме того, как заявил один из источников издания, в Пентагоне не "чураются" и шантажа. Так, по сообщению военного, в ведомстве узнали о его проблемах со здоровьем и использовали информацию против него самого. Что конкретно предприняли в руководстве, собеседник не уточнил.

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