На Украине заявили, что Путин вряд ли признает ДНР и ЛНР

Российский лидер Владимир Путин вряд ли примет решение о признании ДНР и ЛНР. Об этом заявил руководитель политсовета украинской партии "НАШИ" Александр Долженков.

По его словам, если Кремль всё-таки признает республики, то он нарушит Минские соглашения. Как отмечает Долженков, это может повлечь дальнейшее обострение конфликта.

При этом он считает, что именно политики виноваты в происходящем в Донбассе.

"Заигрались и доигрались. Действующая власть очень хорошо унаследовала неверные методы и приёмы трактовки международного права, трактовки Минских соглашений. Эта политика обречена. Мы видим, что дальше она не может существовать", — сказал политический деятель в эфире телеканала "Наш".

Ранее журналисты издания "Страна.ua", ссылаясь на источники, близкие к лидеру Украины, проинформировали, что в офисе президента считают хорошим вариантом признание Россией ДНР и ЛНР, так как это позволит "похоронить" Минские соглашения.

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