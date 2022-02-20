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Автор Екатерина Широкова

Боррель: ЕС не верит во "вторжение" Украины в ЛДНР — "Инсценировка"

Мир

Глава ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз осуждает обстрелы в ЛНР и ДНР и назвал их нарушением Минских соглашений. Однако, при этом, он подчеркнул, что огонь по самопровозглашённым республикам — некая "провокация" для Киева.

Боррель: ЕС не верит во "вторжение" Украины в ЛДНР — "Инсценировка"

Кроме этого, Боррель заявил, что Евросоюз не верит, что украинские войска "вторглись" на территорию ЛДНР.

"ЕС осуждает использование тяжёлых вооружений для обстрела гражданских объектов, что является прямым нарушением минских соглашений и международных гуманитарных норм. Мы приветствуем занятую Украиной позицию сдержанности перед лицом продолжающихся провокаций и попыток дестабилизации", — цитирует заявление главы ЕС ТАСС.

Что конкретно Боррель имел в виду под "провокациями", он не уточнил. Кроме того, глава ЕС заявил, что Евросоюз не верит в то, что украинские СВУ могут "вторгнуться" в Донецк и Луганск.

"ЕС не видит никаких оснований, [исходя из] приходящей [информации] из неподконтрольных [киевскому] правительству регионов Донецка и Луганска, для утверждения о возможном украинском наступлении", — резюмировал Боррель.

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Любовь Степушова
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