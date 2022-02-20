Боррель: ЕС не верит во "вторжение" Украины в ЛДНР — "Инсценировка"

Глава ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз осуждает обстрелы в ЛНР и ДНР и назвал их нарушением Минских соглашений. Однако, при этом, он подчеркнул, что огонь по самопровозглашённым республикам — некая "провокация" для Киева.

Кроме этого, Боррель заявил, что Евросоюз не верит, что украинские войска "вторглись" на территорию ЛДНР.

"ЕС осуждает использование тяжёлых вооружений для обстрела гражданских объектов, что является прямым нарушением минских соглашений и международных гуманитарных норм. Мы приветствуем занятую Украиной позицию сдержанности перед лицом продолжающихся провокаций и попыток дестабилизации", — цитирует заявление главы ЕС ТАСС.

Что конкретно Боррель имел в виду под "провокациями", он не уточнил. Кроме того, глава ЕС заявил, что Евросоюз не верит в то, что украинские СВУ могут "вторгнуться" в Донецк и Луганск.

"ЕС не видит никаких оснований, [исходя из] приходящей [информации] из неподконтрольных [киевскому] правительству регионов Донецка и Луганска, для утверждения о возможном украинском наступлении", — резюмировал Боррель.

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