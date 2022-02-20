Псаки: Россия может "напасть" на Украину, Байден собирает Совет нацбезопасности

Президент США Джо Байден намерен сегодня, в воскресенье, провести экстренное заседание Совета нацбезопасности по ситуации вокруг Украины. Согласно сообщению его сотрудников, Россия "вот-вот" готовится "напасть" на Незалежную.

Как сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, что администрация президента и Байден лично, регулярно получают "тревожные" сообщения.

"Президент Байден продолжает следить за развитием ситуации на Украине, и его команда национальной безопасности регулярно информирует его о событиях на местах. Она подтвердила, что Россия может начать нападение на Украину в любое время", — цитирует заявление Псаки "Интерфакс".

Как подчеркнула пресс-секретарь, в связи с этим лидер нации намерен провести заседание Совета национальной безопасности.

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