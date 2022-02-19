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Автор Валентина Севрюгина

Глава МИД Украины Кулеба: ВСУ не обстреливали территорию России

Мир

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что Вооружённые силы страны не обстреливали территорию России. Глава ведомства написал об этом у себя в Twitter-аккаунте.

"Мы решительно опровергаем все обвинения в якобы попадании украинских снарядов на территорию России. Украина не производила подобных обстрелов", — говорится в сообщении министра иностранных дел.

Кроме того, Дмитрий Кулеба заявил о необходимости беспристрастного международного расследования инцидента.

Ранее, 19 февраля, со стороны Украины на территорию Российской Федерации прилетел снаряд и взорвался в Тарасовском районе Ростовской области. Уточнятся, что взрыв был всего в километре от госграницы с Украиной.

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