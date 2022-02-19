Украинский лидер Владимир Зеленский решил прокомментировать ситуацию, которая сейчас складывается на Донбассе, в своём Instagram-аккаунте.
Согласно заявлению президента Украины, силы безопасности и обороны страны на текущий момент полностью контролируют ситуацию.
"Мы не реагируем на провокации и стремимся к установлению мира исключительно дипломатическим путём", — заявил Зеленский.
Ранее в Ростовскую область прилетел третий по счёту снаряд за день. На этот раз из артиллерийского оружия ударили по жилому дому. Известно, удар пришёлся на жилой дом в Митякинском сельском поселении в Ростовской области.
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Для оценке того, что происходит в связи с масштабной эвакуацией населения из республик Донбасса, надо вспомнить слова Путина, сказанные им два дня назад.
Для оценке того, что происходит в связи с масштабной эвакуацией населения из республик Донбасса, надо вспомнить слова Путина, сказанные им два дня назад.