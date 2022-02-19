Зеленский о Донбассе: "мы не реагируем на провокации"

Украинский лидер Владимир Зеленский решил прокомментировать ситуацию, которая сейчас складывается на Донбассе, в своём Instagram-аккаунте.

Согласно заявлению президента Украины, силы безопасности и обороны страны на текущий момент полностью контролируют ситуацию.

"Мы не реагируем на провокации и стремимся к установлению мира исключительно дипломатическим путём", — заявил Зеленский.

Ранее в Ростовскую область прилетел третий по счёту снаряд за день. На этот раз из артиллерийского оружия ударили по жилому дому. Известно, удар пришёлся на жилой дом в Митякинском сельском поселении в Ростовской области.

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