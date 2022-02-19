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Автор Екатерина Широкова

В Раде объяснили, чем Зеленский похож на Наполеона

Мир

Экс-глава Луганской и Закарпатской областей, генерал Геннадий Москаль заявил, что президент страны Владимир Зеленский "капризный". Политик уточнил, что из-за "неуравновешенности" лидер Незалежной закрыл все оппозиционные телеканалы.

Как подчеркнул Москаль, Зеленскому необходимо "подумать и взвесить" свои решения, потому что президент очень непостоянен.

"Он думает одно, говорит второе, делает третье. Это неуравновешенный, капризный человек", — заявил политик в эфире телеканала "Наш".

Как заявил генерал, Зеленский похож на Наполеона, но "только ростом". И Раде придётся принимать новые поправки в законодательство Незалежной. Как объяснил политик, потому что "нет столько законом, сколько нарушил Зеленский".

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Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Любовь Степушова
украина геннадий москаль владимир зеленский
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