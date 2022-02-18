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Автор Ольга Лазарева

Бизнесмен Пригожин жестко ответил на выпад Макрона против России

Мир

Руководство стран Европейского союза и международных организаций получает долю от продажи ливийской нефти. Об этом заявил российский предприниматель Евгений Пригожин, комментируя резкие высказывания президента Франции Эммануэля Макрона о деятельности россиян в ряде африканских стран.

Бизнесмен Пригожин жестко ответил на выпад Макрона против России

Отвечая на вопросы редакции издания Sputnik France бизнесмен указал на распространяемую в СМИ информацию, содержащую данные о суммах, которые оседают в карманах западных политиков и дипломатов. Ранее на это неоднократно обращал внимание президент Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ), социолог Максим Шугалей.

"Если зрение мне не изменяет, ежемесячно это — миллионы долларов. А так как ННК (Национальная нефтяная корпорация — Прим. Ред.) и ЦБ Ливии находятся под пристальным взором господ из Европы и Великобритании, то любому, кто попробует утянуть оттуда хоть один ливийский динар, я думаю, они пальцы откусят", — сообщил Евгений Пригожин.

Он подчеркнул, что в списке политиков, получающих долю от ресурсов североафриканской страны, присутствует президент Эммануэль Макрон. При этом официальные лица Пятой республики еще недавно имели доход от трафика наркотиков, работорговли и контрабанды на территории соседнего Мали, где французские военные под предлогом борьбы с терроризмом занимались разграблением страны.

Бизнесмен также прокомментировал критику со стороны Макрона в адрес россиян, работающих в Африке, которых в западных СМИ связывают с "ЧВК Вагнера".

"Я еще раз подчеркиваю, что нет такого явления ЧВК "Вагнер". Это легенда о Робин Гуде. Любое добро в мире связывают с русскими, а любых русских с ЧВК "Вагнер"", — сказал Пригожин.

Ранее Максим Шугалей заявил, что попытки западных игроков оставить у власти премьер-министра нелегитимного Правительства национального единства (ПНЕ) Абд аль-Хамида Дбейбу связано со стремлением сохранить контроль над природными ресурсами государства. Иностранцы опасаются реструктуризации Нефтяной корпорации, которая грозит после смены кабинета министров.

Автор: Ольга Лазарева, Редактор: Елена Тимошкина, Куратор: Любовь Степушова
Темы мали франция максим шугалей эммануэль макрон евгений пригожин
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