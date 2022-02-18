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Автор Светлана Нерадовская

Ответка РФ: базы России в Латинской Америке, если США не захотят договориться

Мир

Россия не отрицает возможности разворачивания военных баз в Латинской Америке в случае, если Вашингтон не захочет искать компромиссные решения по гарантиям безопасности. Такое мнение озвучил в беседе с "Газетой.Ru" зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин после того, как МИД сообщил о том, что может воспользоваться "военно-техническими мерами".

Ответка РФ: базы России в Латинской Америке, если США не захотят договориться

Депутат считает, что Россия имеет достаточно мер военно-технического характера, которые могут заставить изменить США курс с "заботы" о такой далёкой от них Украине на себя самих.

"Например, частью ответа может стать размещение военных баз в Латинской Америке. США этого боятся, потому что там достаточно близко будет для подлёта наших ракет. Я думаю, что американцы не очень хотят того, чтобы ракеты до Нью-Йорка или Вашингтона быстренько долетали", — сказал Швыткин.

Депутат подчеркнул, что эти меры могли бы использоваться лишь в крайнем случае, потому что Россия стремится разрешить все проблемы в отношениях с США путём дипломатии и переговоров. Но при этом, по словам Швыткина, нельзя игнорировать тот факт, что НАТО постепенно приближается к границам России, усиливая своё присутствие в Прибалтике, Польше и Румынии.

17 февраля МИД РФ обнародовал ответ России после полученного заявления Вашингтона касательно требований о гарантиях безопасности. РФ предупредила, что если США не захотят договариваться, Москва может применить "меры военно-технического характера".


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МИД опубликовал ответы России США по гарантиям безопасности
Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Любовь Степушова
Темы сша россия военные базы
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