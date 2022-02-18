Путин предупредил о неизбежности антироссийских санкций: "Повод будет найден"

Российский лидер Владимир Путин сообщил, что Запад в любом случае объявит санкции против нашей страны. Также в ходе пресс-конференции после беседы с белорусским коллегой Александром Лукашенко президент РФ указал на нелегитимность давления ограничительными мерами.

По словам Путина, сегодня страны США и Европы используют украинский кризис в качестве оправдания для введения антироссийских санкций. Чтобы замедлить развитие Москвы и Минска, Запад найдёт другой повод организовать ограничения, предупредил глава страны.

Как подчеркнул российский президент, угрозы санкциями являются нарушением международных законов. Также руководитель государства подчеркнул, что за соблюдением права западные политики следят только в корыстных целях.

"Рано или поздно этот нарыв прорвётся", — сказал Путин, слова которого приводит РЕН ТВ.

Ранее лидер РФ сообщил, что данные о российском "вторжении" можно назвать вбросами. Лучше не обращать на них внимания, отметил президент.

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