EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Евгения Васильева

Путин предупредил о неизбежности антироссийских санкций: "Повод будет найден"

Мир

Российский лидер Владимир Путин сообщил, что Запад в любом случае объявит санкции против нашей страны. Также в ходе пресс-конференции после беседы с белорусским коллегой Александром Лукашенко президент РФ указал на нелегитимность давления ограничительными мерами.

Путин предупредил о неизбежности антироссийских санкций: "Повод будет найден"

По словам Путина, сегодня страны США и Европы используют украинский кризис в качестве оправдания для введения антироссийских санкций. Чтобы замедлить развитие Москвы и Минска, Запад найдёт другой повод организовать ограничения, предупредил глава страны.

Как подчеркнул российский президент, угрозы санкциями являются нарушением международных законов. Также руководитель государства подчеркнул, что за соблюдением права западные политики следят только в корыстных целях.

"Рано или поздно этот нарыв прорвётся", — сказал Путин, слова которого приводит РЕН ТВ.

Ранее лидер РФ сообщил, что данные о российском "вторжении" можно назвать вбросами. Лучше не обращать на них внимания, отметил президент.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

США рассматривают новые санкции против России из-за кибератак на Украину
Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Редактор: Людмила Черткова, Куратор: Любовь Степушова
Темы сша европа украина владимир путин александр лукашенко
Новости
Депутат Журова оценила обвинение РФ во вторжении в "части Восточной Европы"
Путин предупредил о неизбежности антироссийских санкций: "Повод будет найден"
Политолог объяснил, почему МИД России обнародовал текст реакции на ответ США
Эвакуация граждан ДНР автобусами начнётся уже 18 февраля
Путин может расколоть НАТО, заявил экс-советник президента Трампа Болтон
Олегу Навальному заменили условный срок реальным
Юрист оценил решение пражского суда разрешить выдачу Франчетти Украине
Путин рассказал, что думает о "российском вторжении" на Украину
Военные ВСУ проникли на завод "Стирол" в ДНР и пытались устроить теракт
Беглов "откупается" от пострадавших во время пандемии врачей
Популярное
Новости спорта
Психиатр Фомин объяснил истерику Трусовой после выступления на ОИ-2022

Врач-психиатр Евгений Фомин прокомментировал поведение российской фигуристки Александры Трусовой, которая расстроилась из-за второго места на ОИ-2022.

Психиатр Фомин объяснил истерику Трусовой после выступления на ОИ-2022
Рудковская: Плющенко выиграл крупную сумму после победы Щербаковой на Олимпиаде
Новости спорта
Рудковская: Плющенко выиграл крупную сумму после победы Щербаковой на Олимпиаде
Экономика и бизнес
В Брюсселе были недовольны: в России оперативно поменяли законодательство после претензий ЕС
Мир. Новости мира
ВС Украины нарушили Минские соглашения и обстреляли с миномётов ЛНР
Дмитрий Соколов Первый установленный большевиками монумент простоял в Москве всего четыре дня Дмитрий Соколов Ирина Шлионская Обнять по телефону: скоро ли такое станет реальностью? Ирина Шлионская Любовь Степушова Геноцид: Москва определилась с причиной признания ЛДНР Любовь Степушова
Мир. Новости мира
В Европарламенте "заткнули" депутата от Латвии. За правду о Донбассе
Общество
Геннадий Карпоносов предложил отлить золотую медаль для Валиевой
Экс-глава МИ-6: все "утечки разведданных" происходят картинки ради
Мир. Новости мира
Экс-глава МИ-6: все "утечки разведданных" происходят картинки ради
Последние материалы
Олегу Навальному заменили условный срок реальным
Юрист оценил решение пражского суда разрешить выдачу Франчетти Украине
Путин рассказал, что думает о "российском вторжении" на Украину
Военные ВСУ проникли на завод "Стирол" в ДНР и пытались устроить теракт
Беглов "откупается" от пострадавших во время пандемии врачей
Обнять по телефону: скоро ли такое станет реальностью?
Глава ЛНР призвал жителей самопровозглашённой республики выехать в РФ
Путин заявил об обострении ситуации в Донбассе
Врач развеяла миф о защитных свойствах витамина D при заражении COVID-19
Отец Зеленского отказался уезжать из Украины из-за "российской угрозы"
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников