Глава ЛНР призвал жителей самопровозглашённой республики выехать в РФ

Жителям Луганской народной республики рекомендовали как можно быстрее выехать в РФ в связи с обострением обстановки в Донбассе. С соответствующим призывом обратился к населению Леонид Пасечник.

"Призываю жителей республики, не имеющих мобилизационных предписаний, а также не задействованных в жизнеобеспечении социальной и гражданской инфраструктуры, в кратчайшие сроки выехать на территорию РФ", — цитирует заявление Пасечника ТАСС.

Свой призыв глава ЛНР объяснил желанием не допустить жертв среди мирного населения. По словам Пасечника, в РФ готовы разместить жителей самопровозглашённой республики.

Глава ЛНР также обратился к мужчинам, готовым взять в руки оружие, с призывом защищать ЛНР.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин призвал жителей самопровозглашённой республики эвакуироваться в РФ и сообщил, что в Ростовской области подготовили места для их размещения.

Согласно сведениям главы ДНР, в Киеве в ближайшее время отдадут приказ о силовом захвате Донбасса.

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