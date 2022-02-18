Политолог назвал страну, под влиянием которой оказался Киев: это не США

В настоящее время наибольшее влияние на внутреннюю повестку украинских властей оказывает Великобритания, заявил в беседе с Pravda.Ru политолог Владимир Рогов.

"Наверное, 50% влияния — это всё-таки Британия, 30% — это, наверное, Штаты и 20% — это Турция по степени влияния на внутреннюю повестку", — сказал эксперт.

Он назвал Великобританию самостоятельным игроком в ситуации вокруг Украины, а также главным выгодоприобретателем в случае её конфликта с РФ.

"В случае конфликта на постукраинском пространстве главным выгодополучателем становится именно Британия", — заявил Рогов.

По его словам, такое развитие событий ударит по поставкам российских углеводородов в Германию. Это чрезвычайно негативно отразится на промышленности ФРГ, что выгодно Великобритании в экономической сфере.

Политолог отметил, что Британия проявляет активность на Украине в связке с Турцией.

"Обратите внимание, как часто происходят согласованные действия именно Лондона, Анкары и Киева", — указал Рогов.

По его мнению, степень влияния США на Киев не стоит преувеличивать.

"США тоже, безусловно, решает. Но если брать степень влияния на так называемые киевские власти, то я бы это разделил. Процентов, условно, наверное, добрую половину отдал бы Британии", — заявил политолог.

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