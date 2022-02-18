Канадского журналиста отстранили от эфира за поддержку противников вакцинации

Радиоведущий Кид Карсон был наказан за то, что высказался в положительном ключе о "Колонне свободы". Он поддержал канадских дальнобойщиков в их протестах против паспортов вакцинации.

"Я высказался против электронных паспортов вакцинации, отметил, что это довольно опасная технология. Похоже, для радиостанции это было уже чересчур", — рассказал Карсон в интервью RT.

Радиоведущий считает, что канадские власти злоупотребляют своими полномочиями, блокируя аккаунты сторонников "Колонны свободы".

Протесты в Канаде начались с акций дальнобойщиков, недовольных обязательной вакцинацией. Блокада центра столицы страны продолжается.

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