Захарова: предупреждения США о "вторжении" РФ говорят о провале их спецслужб

Громкие высказывания американских политиков по поводу якобы готовящегося вторжения России на Украину со ссылками на данные разведки говорят о провале спецслужб США. Такое мнение выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она отметила в своём Telegram-канале, что теперь важно разобраться, какая из американских структур поставила "фальшивку" в Белый дом.

"Ссылки государственного секретаря США Энтони Блинкена, пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, официального представителя Госдепа Неда Прайса и остальной агитбригады войны на американские "разведданные" свидетельствуют о провале спецслужб США", — подчеркнула Захарова.

Ранее журналисты Politico сообщили о том, что РФ должна совершить нападение на Украину 16 февраля 2022 года. Они подчеркнули: такие данные изданию предоставили три независимых источника в Лондоне, Вашингтоне и Киеве. Однако в среду война так и не началась.

В МИД уже неоднократно заявляли, что Россия не предпринимает никаких шагов для эскалации конфликта вокруг Украины.

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