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Автор Ольга Лебедева

Варшава и Киев рвут друг у друга сомнительные ядерные реакторы

Мир

Польша решила тесно сотрудничать с США в области ядерной энергетики. И чтобы наладить контакты, в Вашингтон поехал Яцек Сасин, министр госактивов.

Варшава и Киев рвут друг у друга сомнительные ядерные реакторы

Власти Варшавы надеются, что он вернётся с подписанным договором, ведь де-юре у них уже давно есть ядерная госкорпорация, которая де-факто много лет "сосёт" деньги из бюджета на "солидные" зарплаты членам правления.

К слову, контрагент польской корпорации KGHM (её сферы деятельности — металлургия, добыча меди и других драгоценных металлов) — американская компания NuScale Power из штата Орегон, тоже существует на деньги налогоплательщиков.

NuScale производит модульные ядерные реакторы, которые спросом на рынке не пользуются. Даже в самих Штатах ни один из этих агрегатов так и не установлен, несмотря на то, что мощность одного мини-реактора всего-то 60 мегаватт, что позволяет обеспечить электричеством небольшой городок. Или большой завод.

Всё очень странно

Как рассказал BaltNews, проблема в том, что пару лет назад стало известно, что реакторы эти небезопасны. И имидж компании-производителя почти умер. И его пытаются спасти за счёт вывода на рынки стран Восточной и Центральной Европы, подчиненных Америке в политической и военной сферах. Таких, как Польша.

Правда, у Варшавы появился конкурент. В конце 2021 года о желании покупать реакторы NuScale заявила Украина. Но исключительно на кредитные деньги, выделенные США в качестве финансовой помощи.

  • Украина объявила о намерении купить пять реакторов по цене $6 млрд за штуку.

Видимо, это и заставило Варшаву стряхнуть пыль с планов стать "ядерной державой". И готова платить по $8 млрд.

Почему такая "ценовая вилка" — вопрос, пока не имеющий ответа. Эксперты расходятся во мнениях:

  • то ли Украина по традиции скидку получает, то ли Польша "на всё согласна".

Но как бы там ни было на самом деле, очень похоже на то, что Восточная и Центральная Европа превращаются в ядерный полигон американских стартапов и технологий, которые боятся использовать сами американцы.

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Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
Темы польша украина
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