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Автор Ольга Лебедева

СМИ Казахстана: у нас процветает торговля людьми

Мир

Торговля людьми занимает третье место в мире после торговли оружием и наркотиками. Этот криминальный бизнес процветает в Казахстане, сообщает портал inbusiness.kz со ссылкой на общественную организацию Azattanu.kz.

СМИ Казахстана: у нас процветает торговля людьми

"В Казахстане людей часто продают и покупают в сексуальных и трудовых целях. С 2005 по 2022 год продано 588 человек. По данным Центра социально-психологической реабилитации и адаптации "Родник", среди пострадавших 322 женщины и 266 мужчин.

За два месяца 2022 года жертвами торговли людьми стали четыре человека. Более 70% — девушки и женщины, а треть всех жертв — дети", — написано в материале inbusiness.kz.

Как отмечает автор статьи, случается, что жертвами торговцев "живым товаром" часто становятся мигранты, приезжающие из других стран.

По словам исполнительного директора Центра социального развития Биржана Казтурганова, согласно исследованию 2018 года, проведенному некоммерческой организацией Walk Free, Казахстан занимает 83-е место в Глобальном индексе рабства.

По статистике МВД РК, в 2021 году в стране возбуждено 103 уголовных дела о торговле людьми, в том числе:

  • 10 — о торговле несовершеннолетними,
  • 4 — о создании, управлении и участии в организованной преступной группе.

По этой статье в стране осуждено 50 человек.

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ОКОЛО 150 ЧЕЛОВЕК ЕЖЕГОДНО СТАНОВЯТСЯ ЖЕРТВАМИ ТОРГОВЛИ ЛЮДЬМИ В КАЗАХСТАНЕ
Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
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