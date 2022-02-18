О каких преступлениях Киева молчат в США и ЕС, рассказал Володин

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что США и Евросоюз ведут политику двойных стандартов: с одной стороны, они сообщают о якобы готовящемся вторжении РФ на Украину, с другой, игнорируют эскалацию конфликта в Донбассе.

По словам политика, Киев продолжает нарушать Минские соглашения, предпринимая миномётные обстрелы населённых пунктов Донбасса. Он также напомнил, что ранее президент Украины Владимир Зеленский проинформировал о своём нежелании идти на переговоры с ДНР и ЛНР.

"Зеленский фактически отказывается от Минских договорённостей. Неслучайно депутаты Госдумы высказались за необходимость признания ДНР и ЛНР в качестве суверенных государств. Мирные люди страдают, гибнут", — написал Володин в своём Telegram-канале.

Он обвинил Вашингтон и Брюссель в замалчивании преступлений Киева.

"Не видим ни осуждений, ни расследований", — добавил политик.

Володин подчеркнул: важно выяснять обстоятельства преступлений в Донбассе сейчас, чтобы виновные понесли наказание.

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