Экс-министр обороны Украины: русские танки покатятся по Украине с ветерком

Российские войска, скопление которых неподалёку от украинской границы будоражит воображение политиков на Западе, будут брошены в бой — если вторжение всё же состоится — в самую последнюю очередь.

Так считает экс-министр обороны Украины Виталий Радецкий. Почему — генерал армии объяснил, выступая в ток-шоу "Гордон".

По словам бывшего военного чиновника, нападение России на его страну пройдёт в стиле блиц-крига:

"Первыми позиции ВСУ и все стратегические объекты "отутюжат армейской и штурмовой авиацией, а когда на месте укреплений и резервов будет пусто и чисто, "сухопутный компонент, о котором все сейчас без устали говорят", те самые танки, которые якобы "попридержало" бездорожье, спокойно пойдут в наступление. Покатятся с ветерком без всяких помех", — объяснил Радецкий.