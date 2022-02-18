Глава ЛНР Пасечник: Луганск и Донецк готовы дать достойный отпор Киеву

Глава ЛНР Леонид Пасечник заявил, что Луганск и Донецк в любой момент готовы дать достойный отпор украинским силовикам и военным. Об этом сообщается на его официальном сайте.

В связи с годовщиной Чернухино-Дебальцевской операции, состоявшейся зимой 2015 года, Пасечник обратился к жителям ЛНР и ДНР. Он напомнил, что "Дебальцевской котёл" был местом ожесточённых боёв, а освобождение Чернухино-Дебальцевского плацдарма далось очень тяжело из-за регулярных ударов ВСУ по мирному населению и гражданской инфраструктуре. Однако в итоге армия Украины сдалась.

"Несмотря на превосходство техники и живой силы врага, мы были сильнее, потому что защищали родную землю", — сказал Пасечник.

По словам руководителя ЛНР, уроки жизни ничему не научили Киев, что демонстрирует его слабость. Он подчеркнул, что Донбасс на этом фоне начинает укрепляться и развиваться, наращивая обороноспособность.

"Армии ЛНР и ДНР готовы в любой момент дать достойный отпор врагу", — заключил политик.

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