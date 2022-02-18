Американский эксперт по России: околпачить Байдена Путину не удастся

Главный американский эксперт "по России" Фиона Хилл считает, что действующий президент США "отлично справляется с украинским кризисом" и во многом благодаря "предпринимаемым им мерам" война в Европе до сих пор не началась.

Самым удачным ходом Байдена экс-сотрудница трёх американских администраций считает публикацию Белым домом "разведывательных данных о российской деятельности":

"Я думаю, что он (Байден) справился наилучшим образом, это было довольно умно и опередило российскую дезинформацию, выбив козыри у Москвы", — сказала Хилл в интервью Associated Press.

Старший научный сотрудник Института Брукингса подчеркнула, что Байден находится "в более выигрышном положении", нежели другие лидеры, которые "могут впервые встретиться с Путиным", "перехитрившим очень многих за 22 года, которые он провёл у власти, используя свой опыт в качестве оперативника КГБ":

"Байден встречался с Путиным, когда был вице-президентом и участвовал в политике США в отношении России в течение десятилетий в Сенате. Он хорошо изучил российского лидера и не даст себя провести. Байден в отличие от Трампа не думает, что сможет очаровать Путина, поскольку точно знает: именно Путин манипулирует людьми, а не наоборот”.

По словам Фионы Хилл, Байден был прав, повторяя свои предупреждения о потенциальной российской агрессии, когда пытался подготовить европейских союзников Соединённых Штатов к ответу России:

"Если он не будет повторять своих предупреждений, они все будут думать, что всё в порядке, потому что все ищут выход. Мы все ищем решение. Но его нет, потому что Путин объявил нам войну”.

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