Фиона Хилл: у Путина есть множество вариантов загнать Украину под каблук

Даже если США удастся удержать президента России Владимира Путина от приказа о вторжении в Украину, он по-прежнему будет полон решимости установить свою власть в этой стране. И у него для этого заготовлен "целый арсенал способов", заявила Фиона Хилл, старший научный сотрудник Института Брукингса, считающаяся одним из ведущих мировых экспертов "по России".

"Россия может ударить по Украине парализующими кибератаками, подорвать ее экономику или даже отравить украинского президента", — сказала Хилл в интервью Associated Press.

Она подчеркнула, что Украина, которая имеет прочные исторические и культурные связи с Россией, после распада СССР в 1991 году "всё больше смотрит на Запад, стремясь стать членом Европейского Союза и НАТО", что противоречит "установке Путина о том, что украинцы и русские — один народ":

"В мышлении Кремля и Путина Украина принадлежит России, — сказала Хилл. — Так что любыми средствами … Россия намерена сделать так, чтобы Украина была в её составе. И для достижения этого Москва готова использовать все средства, вплоть до военного вторжения".

Не удержалась экс-сотрудница разведуправления США и от совета украинским властям:

"Надо быть очень внимательными к тому, что любые сообщения о каких-либо обстрелах или операциях, которые могут быть проведены украинскими силами, очень вероятно, будут началом, предлогом, поводом для войны. Русские создали именно такой предлог перед вторжением в Грузию в 2008 году. США тогда предупредили грузин, что русские хотят втянуть их в конфликт, чтобы дать им повод для военных действий. Грузины же поддались на провокацию".