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Автор Ольга Лебедева

Фиона Хилл: у Путина есть множество вариантов загнать Украину под каблук

Мир

Даже если США удастся удержать президента России Владимира Путина от приказа о вторжении в Украину, он по-прежнему будет полон решимости установить свою власть в этой стране. И у него для этого заготовлен "целый арсенал способов", заявила Фиона Хилл, старший научный сотрудник Института Брукингса, считающаяся одним из ведущих мировых экспертов "по России".

Фиона Хилл: у Путина есть множество вариантов загнать Украину под каблук

"Россия может ударить по Украине парализующими кибератаками, подорвать ее экономику или даже отравить украинского президента", — сказала Хилл в интервью Associated Press.

Она подчеркнула, что Украина, которая имеет прочные исторические и культурные связи с Россией, после распада СССР в 1991 году "всё больше смотрит на Запад, стремясь стать членом Европейского Союза и НАТО", что противоречит "установке Путина о том, что украинцы и русские — один народ":

"В мышлении Кремля и Путина Украина принадлежит России, — сказала Хилл. — Так что любыми средствами … Россия намерена сделать так, чтобы Украина была в её составе. И для достижения этого Москва готова использовать все средства, вплоть до военного вторжения".

Не удержалась экс-сотрудница разведуправления США и от совета украинским властям:

"Надо быть очень внимательными к тому, что любые сообщения о каких-либо обстрелах или операциях, которые могут быть проведены украинскими силами, очень вероятно, будут началом, предлогом, поводом для войны. Русские создали именно такой предлог перед вторжением в Грузию в 2008 году. США тогда предупредили грузин, что русские хотят втянуть их в конфликт, чтобы дать им повод для военных действий. Грузины же поддались на провокацию".

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
Темы украина владимир путин
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