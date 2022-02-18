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Автор Ольга Лебедева

Экс-глава МИ-6: все "утечки разведданных" - происходят картинки ради

Мир

Беспрецедентное количество публичных заявлений западных разведчиков и шпионов, настаивающих на том, что Россия собирается начать вторжение на Украину, основано больше на предположениях, а не на доказательствах. Это просто информационная кампания, направленная на противодействие нарративам Кремля.

Экс-глава МИ-6: все "утечки разведданных" - происходят картинки ради

Так считает бывший глава британской разведки.

В интервью американскому аналитическому центру The Atlantic Council сэр Джон Сойерс, отвечая на вопрос, считает ли он, что публикация западными правительствами "рассекреченных материалов" полезна для противодействия России, или это лишь снижает доверие к чиновникам, которые её допустили, поскольку ничего из "утекших сведений" не подтвердилось, сказал:

"Я думаю, что в целом это указывает на тот факт, что путинская Россия довольно искусна в формировании нарративов, в использовании аргументов и пропаганды, чтобы формировать мнение, частично в своей собственной стране, но еще больше на Западе. Я думаю, что администрация США была весьма искусна в этом кризисе, прежде всего, координируя и организуя общий западный ответ и при этом не позволяя Путину делать все по-своему в эфире”.

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Автор: Ольга Лебедева, Куратор: Любовь Степушова
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