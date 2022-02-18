Блинкен на трибуне ООН потрясал призраком "пробирки Пауэлла"

Россия готовится начать вторжение на Украину в ближайшие дни и планирует настоящую или ложную атаку, возможно, даже с использованием химического оружия, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в Совете Безопасности ООН.

По его словам, у России "более 150 000 военнослужащих вокруг границ Украины” и США и их союзники не видят, чтобы "кто-то из них уходил", а вместо этого "Россия готовился начать атаку на Украину в ближайшие дни”.

"Россия намерена создать предлог для нападения, но мы пока не знаем, какую форму это примет. Это может быть сфабрикованная террористическая бомбардировка внутри России, выдуманное открытие массового захоронения, постановочный удар беспилотника по гражданским лицам или поддельная — а может быть даже реальная — атака с использованием химического оружия”, — сказал Блинкен.

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