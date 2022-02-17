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Автор Светлана Нерадовская

Читатели Daily Mail больше не верят "ни одному слову" Байдена о "вторжении РФ"

Мир

Британские читатели подняли на смех американского лидера Джо Байдена за его очередной прогноз по поводу "российского вторжения" на Украину.

Читатели Daily Mail больше не верят "ни одному слову" Байдена о "вторжении РФ"

Пользователи написали, что не верят больше ни одному слову Байдена, который точно не может знать, когда произойдёт "вторжение" и произойдёт ли оно вообще.

"Байден не может даже сказать, какой сегодня день. Откуда ему знать, когда Россия вторгнется на Украину?", — иронично написал один из читателей.

Комментаторы Daily Mail предложили британскому премьеру Борису Джонсону и главе МИД Лиз Трасс заняться решением этой проблемы, применив для этого весь свой талант дипломатов.

"Не волнуйтесь, танкистка Трасс (глава МИД Соединенного Королевства) займется этим", — пошутил один из комментаторов.

Некоторые читатели назвали Байдена "разжигателем войны", который не должен управлять государством, а СМИ Соединённых Штатов — "воинственной американской пропагандистской машиной", которая сеет только ложь.

Американские чиновники и СМИ уже давно прогнозируют скорое "российское вторжение" на Украину, назначая для него точные даты. Их не смущает, что их прогнозы до сих пор не сбылись, и они упорно продолжают обвинять РФ в подготовке нападения на Киев. Сегодня, 17 февраля, об этом в очередной раз предупредил Байден, уточнив, что "вторжение" произойдёт в ближайшие дни. Москва подобные утверждения отвергает, находя их нелепыми, смешными и опасными, дестабилизирующими международную обстановку.

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Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Любовь Степушова
Темы сша россия украина джо байден
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