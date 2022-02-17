Звездный стилист Владимир Кауфман прокомментировал изменения во внешности президента Украины Владимира Зеленского, который, судя по фотографиям, начал закрашивать седину.
"То, что президент седой, видно невооруженным глазом. Кстати, для мужчины в зрелом возрасте это не катастрофично. Многие мировые политики седы и ничего в этом плохого или постыдного нет. Но, видимо, у Владимира свои комплексы", — сказал эксперт по причёскам в беседе с изданием "Страна.UA".
Кауфман заявил, что закрашивание седины — распространённая процедура, которая омолаживает мужчину, однако в случае Зеленского "работа выполнена не аккуратно".
"Тон камуфляжа гораздо темнее родного цвета волос. Так быть не должно. С такими темпами есть риски стать Кобзоном", — пошутил стилист.
Он предположил, что у президента Украины нет личного парикмахера, и Зеленский поддерживает тёмный цвет волос в домашних условиях. Кауфман посоветовал украинскому лидеру обратиться к стилисту, чтобы подобрать индивидуальный образ.
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