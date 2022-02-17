Стилист Кауфман о закрашивании седины Зеленским: "Есть риски стать Кобзоном"

Звездный стилист Владимир Кауфман прокомментировал изменения во внешности президента Украины Владимира Зеленского, который, судя по фотографиям, начал закрашивать седину.

"То, что президент седой, видно невооруженным глазом. Кстати, для мужчины в зрелом возрасте это не катастрофично. Многие мировые политики седы и ничего в этом плохого или постыдного нет. Но, видимо, у Владимира свои комплексы", — сказал эксперт по причёскам в беседе с изданием "Страна.UA".

Кауфман заявил, что закрашивание седины — распространённая процедура, которая омолаживает мужчину, однако в случае Зеленского "работа выполнена не аккуратно".

"Тон камуфляжа гораздо темнее родного цвета волос. Так быть не должно. С такими темпами есть риски стать Кобзоном", — пошутил стилист.

Он предположил, что у президента Украины нет личного парикмахера, и Зеленский поддерживает тёмный цвет волос в домашних условиях. Кауфман посоветовал украинскому лидеру обратиться к стилисту, чтобы подобрать индивидуальный образ.

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