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Автор Игорь Рябов

Стилист Кауфман о закрашивании седины Зеленским: "Есть риски стать Кобзоном"

Мир

Звездный стилист Владимир Кауфман прокомментировал изменения во внешности президента Украины Владимира Зеленского, который, судя по фотографиям, начал закрашивать седину.

Стилист Кауфман о закрашивании седины Зеленским: "Есть риски стать Кобзоном"

"То, что президент седой, видно невооруженным глазом. Кстати, для мужчины в зрелом возрасте это не катастрофично. Многие мировые политики седы и ничего в этом плохого или постыдного нет. Но, видимо, у Владимира свои комплексы", — сказал эксперт по причёскам в беседе с изданием "Страна.UA".

Кауфман заявил, что закрашивание седины — распространённая процедура, которая омолаживает мужчину, однако в случае Зеленского "работа выполнена не аккуратно".

"Тон камуфляжа гораздо темнее родного цвета волос. Так быть не должно. С такими темпами есть риски стать Кобзоном", — пошутил стилист.

Он предположил, что у президента Украины нет личного парикмахера, и Зеленский поддерживает тёмный цвет волос в домашних условиях. Кауфман посоветовал украинскому лидеру обратиться к стилисту, чтобы подобрать индивидуальный образ.

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Автор: Игорь Рябов, Куратор: Любовь Степушова
Темы украина владимир кауфман владимир зеленский
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