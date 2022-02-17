Зеленский заявил, что Минские соглашения составлены бездарно

Украинский лидер Владимир Зеленский выразил своё мнение по поводу Минских соглашений: документ изначально составлен бездарно, заявил президент.

"Мы всё время говорим, что давайте идти по "Минску". Но он про деоккупацию Донбасса. Он не решает всех наших вопросов. Он вообще говорит о том, что вот Донбасс оккупирован и нам надо его реинтегрировать в Украину. И все участники как бы "за". Вопрос в том, как это сделать… Ну так составлен документ бездарно. Он составлен так, чтобы мы изначально были в более слабой, проигрышной позиции", — сказал президент Незалежной в интервью РБК-Украина.

Он также обратил внимание на то, что Минские договорённости не решают проблему обострения ситуации на украинской границе и не влияют на вопросы, связанные с Крымом.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что Зеленский подтвердил желание Украины выполнять Минские соглашения. Главы двух государств встретились 8 февраля в Киеве.

Позже украинский лидер выразил надежду на проведение саммита в "нормандском формате" в ближайшее время. Зеленский сделал акцент на том, что вопрос мирного урегулирования конфликта в Донбассе был приоритетным в рамках переговоров с президентом Франции.

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