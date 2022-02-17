EN RU FR PT
Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Автор Елена Федорова

Зеленский заявил, что Минские соглашения составлены бездарно

Мир

Украинский лидер Владимир Зеленский выразил своё мнение по поводу Минских соглашений: документ изначально составлен бездарно, заявил президент.

Зеленский заявил, что Минские соглашения составлены бездарно

"Мы всё время говорим, что давайте идти по "Минску". Но он про деоккупацию Донбасса. Он не решает всех наших вопросов. Он вообще говорит о том, что вот Донбасс оккупирован и нам надо его реинтегрировать в Украину. И все участники как бы "за". Вопрос в том, как это сделать… Ну так составлен документ бездарно. Он составлен так, чтобы мы изначально были в более слабой, проигрышной позиции", — сказал президент Незалежной в интервью РБК-Украина.

Он также обратил внимание на то, что Минские договорённости не решают проблему обострения ситуации на украинской границе и не влияют на вопросы, связанные с Крымом.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что Зеленский подтвердил желание Украины выполнять Минские соглашения. Главы двух государств встретились 8 февраля в Киеве.

Позже украинский лидер выразил надежду на проведение саммита в "нормандском формате" в ближайшее время. Зеленский сделал акцент на том, что вопрос мирного урегулирования конфликта в Донбассе был приоритетным в рамках переговоров с президентом Франции.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Украина бесится: Россия окончательно забирает Донбасс
Автор: Елена Федорова, Куратор: Любовь Степушова
Темы донбасс украина владимир зеленский минские соглашения
Новости
Зеленский призвал отказаться от анонсов российского "вторжения"
Эксперт объяснил, почему Россия не выигрывает от резкого роста цен на нефть
Трусова оправдалась за свои слёзы на пьедестале: "Я просила дать мне уйти"
Зеленский заявил, что Минские соглашения составлены бездарно
Тарасова оценила отказ Трусовой выступать: "Надеюсь, сказала просто на эмоциях"
Политолог объяснил, в чём армия России уступает украинской
Александра Трусова о своём серебре ОИ: "Ненавижу этот спорт, ненавижу всё это!"
Комментатор Черданцев призвал судить всех, кто сломал Камилу Валиеву
Россияне стали больше покупать лекарств для потенции и меньше противозачаточных
Тутберидзе оценила прокат Валиевой: "Что ты вообще перестала бороться?"
Популярное
Мир. Новости мира
Политолог об отношениях Минска и Вильнюса: "Сделать ничего уже нельзя"

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сделал широкий жест — в честь Дня независимости, который сегодня, 16 февраля, празднует Литва, он предложил Вильнюсу вариант выхода из экономического тупика и возобновления мирных соседских отношений.

Политолог об отношениях Минска и Вильнюса: "Сделать ничего уже нельзя"
На Украине заявили о начале мировой гибридной войны: "Такого ещё не было"
Мир. Новости мира
На Украине заявили о начале мировой гибридной войны: "Такого ещё не было"
Политика. Новости и аналитика
Арестович объяснил, почему развязка украинского кризиса наступит до 1 марта
Мир. Новости мира
Вместо солдат на Украину ночью напали хакеры. Киев говорит — российские
Любовь Степушова Запад в бешенстве: Болсонару заявляет о солидарности с Россией Любовь Степушова Юрий Носовский Так кто же разделил Украину на две половины? Юрий Носовский Ирина Шлионская Электронному зрению сначала обучат обезьян, а потом и людей Ирина Шлионская
Мир. Новости мира
В США назвали новые сроки "вторжения" РФ на Украину. На этот раз менее точные
Мир. Новости мира
Таинственный вертолёт США приземлялся на украинско-польской границе
ВС Украины нарушили Минские соглашения и обстреляли с миномётов ЛНР
Мир. Новости мира
ВС Украины нарушили Минские соглашения и обстреляли с миномётов ЛНР
Последние материалы
Политолог объяснил, в чём армия России уступает украинской
Александра Трусова о своём серебре ОИ: "Ненавижу этот спорт, ненавижу всё это!"
Сокотерапия: как лечиться натуральными напитками из овощей и фруктов?
Комментатор Черданцев призвал судить всех, кто сломал Камилу Валиеву
Россияне стали больше покупать лекарств для потенции и меньше противозачаточных
Тутберидзе оценила прокат Валиевой: "Что ты вообще перестала бороться?"
Камила Валиева без слов покинула микст-зону после произвольной программы
Тарасова прокомментировала выступление Валиевой: "Очень жаль… Нет слов"
Александр Гудков три года назад попрощался с холостяцкой жизнью
С возрастом единственной подходящей обувью для человека становятся лапти
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников