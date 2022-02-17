Во Франции высмеяли истерию Байдена из-за "атаки" РФ: "Стратегическая инновация"

Французский журналист Рено Жирар раскритиковал политику американского президента Джозефа Байдена. По словам публициста, президент напрасно организовал истерику, связанную с военными учениями РФ и возможным "нападением" на Украину.

Панику из-за российских учений Жирар с иронией назвал "стратегической инновацией" в мировой политике. К другим подобным новшествам автор статьи в Le Figaro отнёс:

вывод войск из Афганистана, который захватили талибы*;

заключение военного союза AUKUS с Британией и Австралией.

Вместе с этим журналист негативно оценил обращение Байдена к своим гражданам. Публицист порассуждал, зачем лидер США призвал американцев покинуть территорию страны, на которую нападёт РФ, если так хорошо относится к украинцам.

"Почему он (Байден. — Прим. ред.) не может перед лицом злого русского медведя подвергнуть американских дипломатов и военных советников такому же риску, который переживают три миллиона украинцев, живущих в Киеве?" — задался вопросом автор материала.

Жирар подчеркнул, что у РФ нет оснований атаковать соседнюю страну. По мнению журналиста, Украина пострадала от действий президента США, поскольку убежали инвесторы и ухудшилась экономическая ситуация.

Ранее в Politico обновили дату российского "вторжения". По информации журналистов, Москва должна напасть 20 февраля.

* запрещённая в РФ террористическая организация

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