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Автор Евгения Васильева

Во Франции высмеяли истерию Байдена из-за "атаки" РФ: "Стратегическая инновация"

Мир

Французский журналист Рено Жирар раскритиковал политику американского президента Джозефа Байдена. По словам публициста, президент напрасно организовал истерику, связанную с военными учениями РФ и возможным "нападением" на Украину.

Во Франции высмеяли истерию Байдена из-за "атаки" РФ: "Стратегическая инновация"

Панику из-за российских учений Жирар с иронией назвал "стратегической инновацией" в мировой политике. К другим подобным новшествам автор статьи в Le Figaro отнёс:

  • вывод войск из Афганистана, который захватили талибы*;
  • заключение военного союза AUKUS с Британией и Австралией.

Вместе с этим журналист негативно оценил обращение Байдена к своим гражданам. Публицист порассуждал, зачем лидер США призвал американцев покинуть территорию страны, на которую нападёт РФ, если так хорошо относится к украинцам.

"Почему он (Байден. — Прим. ред.) не может перед лицом злого русского медведя подвергнуть американских дипломатов и военных советников такому же риску, который переживают три миллиона украинцев, живущих в Киеве?" — задался вопросом автор материала.

Жирар подчеркнул, что у РФ нет оснований атаковать соседнюю страну. По мнению журналиста, Украина пострадала от действий президента США, поскольку убежали инвесторы и ухудшилась экономическая ситуация.

Ранее в Politico обновили дату российского "вторжения". По информации журналистов, Москва должна напасть 20 февраля.

* запрещённая в РФ террористическая организация

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Любовь Степушова
Темы талибы россия талибан франция украина джо байден афганистан
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