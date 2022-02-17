Официальный представитель МИД Мария Захарова раскритиковала пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, которая подвергла сомнению информацию Следкома РФ о массовых захоронениях мирных жителей в Донбассе.
Дипломат напомнила, что Псаки назвала дезинформацией и предлогом для вторжения России на Украину сведения об убийствах гражданских лиц в Донбассе. По мнению Захаровой, такие заявления являются кощунством, передаёт РИА Новости.
"Dear Jen, возможно, ты позволила себе свои высказывания от незнания, только этим я могу объяснить то, что ты усомнилась в страданиях жителей Донбасса", — сказала она.
Захарова призвала Псаки восполнить пробелы в знаниях, чтобы в дальнейшем так безответственно не рассуждать на трагические темы. Официальный представитель МИД обратила внимание, что на сайте российского внешнеполитического ведомства представлены фотографии захоронений людей, погибших от действий Нацгвардии Украины в Донбассе.
"Прошу тебя, больше никогда не говори с таким высокомерием о геополитике, когда речь идёт о жертвах среди мирного населения. Не опускайся до кощунства", — заключила дипломат.
Ранее Следственный комитет РФ сообщил, что в прошлом году на территории ДНР и ЛНР было найдено пять захоронений мирных жителей.
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