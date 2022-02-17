Британия отменяет "золотые визы" для российских миллионеров

Объединённое Королевство готовится отменить режим "золотых виз" в ближайшие недели. Это должно положить конец притоку на туманный Альбион "грязных денег".

По мнению Financial Times, в первую очередь это коснётся россиян. Без виз могут остаться более 700 российских богачей.

Как подчеркнули в министерстве внутренних дел Великобритании, отмена "золотых виз" не должна была стать неожиданностью. Ещё в 2018 году министр внутренних дел Эмбер Радд дала поручение пересмотреть основания для выдачи "золотых виз" россиянам. Кроме того, правила получения виз инвесторами ужесточались уже дважды — в 2015 и в 2019 году. И, как подчеркнули в министерстве внутренних дел Великобритании: "Мы не исключали дальнейших изменений"

"Золотые визы" пока ещё дают право на постоянный вид на жительство и получение британского паспорта по упрощённой процедуре. Такие визы могли получить обладатели состояния примерно в 3 млн долларов в обмен на инвестиции в развитие британского бизнеса.

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