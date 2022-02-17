В Кремле заявили об агрессии Киева, которую Запад абсолютно не замечает

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Запад регулярно обвиняет Россию в эскалации ситуации на границе с Украиной, однако совершенно не замечает агрессию Киева.

"Мы сожалеем, что наши оппоненты предпочитают абсолютно не замечать агрессивных устремлений Киева на линии соприкосновения. Мы сожалеем, что они забыли, как жгли людей в Одессе, забыли, как убивали людей на Донбассе, когда там шла гражданская война", — передаёт РИА Новости его слова.

Ранее британская газета Mirror выпустила новую статью, в которой признала, что вторжения России на Украину не состоялось.

Последнее время Запад постоянно обвинял Россию в агрессии в отношении Украины, в подготовке к нападению и захвату украинских территорий. Ряд СМИ вслед за президентом США Джо Байденом даже указали точную дату "вторжения" — 16 февраля. Представители российской власти уже не раз говорили, что никакого нападения не будет, а подобные заявления — это лишь провокация наших западных "партнёров".

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