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Автор Елена Федорова

В Кремле заявили об агрессии Киева, которую Запад абсолютно не замечает

Мир

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Запад регулярно обвиняет Россию в эскалации ситуации на границе с Украиной, однако совершенно не замечает агрессию Киева.

В Кремле заявили об агрессии Киева, которую Запад абсолютно не замечает

"Мы сожалеем, что наши оппоненты предпочитают абсолютно не замечать агрессивных устремлений Киева на линии соприкосновения. Мы сожалеем, что они забыли, как жгли людей в Одессе, забыли, как убивали людей на Донбассе, когда там шла гражданская война", — передаёт РИА Новости его слова.

Ранее британская газета Mirror выпустила новую статью, в которой признала, что вторжения России на Украину не состоялось.

Последнее время Запад постоянно обвинял Россию в агрессии в отношении Украины, в подготовке к нападению и захвату украинских территорий. Ряд СМИ вслед за президентом США Джо Байденом даже указали точную дату "вторжения" — 16 февраля. Представители российской власти уже не раз говорили, что никакого нападения не будет, а подобные заявления — это лишь провокация наших западных "партнёров".

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Украина бесится: Россия окончательно забирает Донбасс
Автор: Елена Федорова, Куратор: Любовь Степушова
Темы россия украина дмитрий песков
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