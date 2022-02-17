Политолог оценил данные об эскалации в Донбассе: "Ружьё должно было выстрелить"

Директор Фонда исторических исследований "Основание" Алексей Анпилогов в разговоре с Pravda.Ru прокомментировал сообщения ДНР об эскалации конфликта на неподконтрольных Киеву территориях.

"Общее настроение в армии Украины, конечно, это угар от войны, от фейкового вторжения, соответственно, решения там принимаются абсолютно неадекватные как на линии соприкосновения, так и в штабах. Плюс они сейчас уже неделю ведут учения "Метель-2022", но это прикрытие перебазирования войск, живой силы, тяжёлых вооружений, запрещённых Минскими соглашениями, в непосредственную близость от линии соприкосновения. Поэтому с моей точки зрения, это как вот в известной поговорке касательно ружья, которое висит на стене в театре: если в первом акте висело ружьё, в последнем акте оно должно было выстрелить", — объяснил эксперт.

Также он подчеркнул, что система управления ВСУ находится в разваленном состоянии, по этой причине, скорее всего, украинские власти вряд ли полностью контролируют ситуацию. Руководство пытались переделать под стандарты альянса НАТО, при этом разрушили советские нормы, сказал политолог.

"У украинской армии очень слабый контроль исполнения приказов, а ещё есть совершенно перевёрнутая картина, когда они ждут каких-то вторжений. Существует жуткая ненависть по отношению к Донбассу и к России, которая тоже является таким топливом ночного кошмара, и всё это, конечно, приводит к тому, что даже какая-то небольшая эскалация, небольшой инцидент самоусиливается. К сожалению, угроза большой войны в Донбассе никуда не делась, даже несмотря на то, что Россия начала отвод войск, которые фактически страховали от этого сценария. Киев настроен развязать именно военные действия, причём масштабные, всё с теми же целями — выйти к границе РФ, отрезать полностью Донецк и Луганск от неё и провести карательную операцию в Донбассе", — заключил Анпилогов.

Ранее в Народной милиции ДНР сообщили, что военным пришлось открыть ответный огонь из-за боевых действий со стороны ВСУ. Бойцы украинской стороны обстреляли населённые пункты Петровское и Новоласпа.

"С целью защиты гражданского населения наши защитники были вынуждены открыть ответный огонь для подавления огневых средств противника", — написали представители ведомства в Telegram.

Вместе с этим сообщалось, что в Киеве планируют эвакуацию украинского лидера Владимира Зеленского, депутатов и СНБО во Львов. Такой план разработали на случай неудачи в результате атаки на неподконтрольные территории, заявили в ДНР.

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