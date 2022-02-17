Во время учений НАТО на эстонского солдата напал медведь

Разъярённое животное набросилось на эстонского боевого лыжника во время манёвров НАТО Winter Camp.

Акт агрессии произошёл в 14 часов в юго-западной части полигона — отметила в своем заявлении для СМИ официальный представитель Сил обороны Эстонии, офицер по связям с общественностью 1-й бригады Марина Лощинина.

Как уточняет postimees.ee, по заспанному и рассерженному животному был открыт огонь дробью на поражение. Встретив отпор, медведь отступил в ближайший лес.

Пострадавшему военнослужащему сделали два укола от столбняка и отпустили домой.

Нападение медведя на представителя сил обороны Эстонии произошло впервые. Однако вероятность повторных нападений остаётся высокой, т.к. из-за оттока населения поголовье медведей в Эстонии заметно увеличилось.

Отметим, что для привлечения новобранцев Высшая военная школа Эстонии активно эксплуатирует образ медведя. Так, в рекламном видео эстонский солдат побеждает "русского агрессора" в обличье медведя. А на плакатах изображён оскалившийся медведь и равнодушно взирающий на разъярённое животное эстонский военнослужащий.

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