Столтенберг: НАТО по-прежнему поддерживает Украину и Грузию

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс продолжает оказывать поддержку Украине и Грузии.

Ранее стало известно, что министры обороны стран Запада встретились в Брюсселе, чтобы обсудить планы по усилению Восточной Европы дополнительными войсками НАТО, игнорируя требования Москвы по гарантиям безопасности.

Во второй день заседаний министры НАТО проводят переговоры с министрами обороны Грузии и Украины.

"Союзники по НАТО неустанно работают, чтобы найти политическое и дипломатическое решение (ситуации вокруг Украины). Эти усилия проводятся в тесном партнёрстве с Грузией и Украиной. Решительная поддержка НАТО партнёров в Грузии и Украине продолжается", — передаёт РИА Новости его слова.

Столтенберг уже заявлял о том, что решение о вступлении Украины и Грузии в НАТО давно принято, однако сроки пока не определены. Также отмечалось, что Североатлантический альянс оказывает необходимую поддержку Украине в её реформах и в модернизации вооружённых сил. Однако у НАТО пока нет обязательств защищать Киев, ведь это распространяется только на членов альянса, к которым Украина пока не относится.

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