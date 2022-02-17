Политолог назвал причины визита Макрона в Москву

Президент Франции Эммануэль Макрон своим визитом в Москву решал "личные задачи", заявил политолог Александр Асафов, комментируя Pravda.Ru состоявшуюся в феврале в столице встречу французского лидера с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Макрон во многом выполнял свои собственные, личные, скажем так, цели и задачи, и, конечно, он не представлял себя как такого посланника от НАТО, например", — сказал эксперт.

По его мнению, визит Макрона в Москву может быть попыткой улучшить его положение в глазах избирателей в преддверии президентских выборов, которые пройдут во Франции этой весной.

"Поскольку к нему очень много претензий внутри страны (социология показывает, что его курсом недовольно порядка 58% французов…), он должен создавать какие-то новые темы, новые идеи, новые победы, и внешнеполитический контур для этого подходит лучше всего", — пояснил Асафов.

По его словам, Макрон пытается преподнести внешнюю повестку как плюсы внутренней. Политолог отметил, что в своё время подобным образом действовали американцы Джо Байден и Дональд Трамп.

"Все действия, заявления, которые он сейчас совершает, делает в электоральном смысле… Поэтому личные задачи…, как мне кажется, он успешно выполнил", — сказал политолог.

Президент Франции Макрон прибыл в Москву 7 февраля. В ходе его переговоров с Владимиром Путиным обсуждались, в частности, ситуация вокруг Украины и вопросы европейской безопасности.

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