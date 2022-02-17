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Автор Юлия Миленина

В Польше заявили, что вероятность вторжения РФ на Украину значительно выросла

Мир

Руководитель Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох заявил, что вероятность нападения России на Украину существенно выросла в последние дни и часы.

В Польше заявили, что вероятность вторжения РФ на Украину значительно выросла

В эфире Польского радио он подчеркнул: конфликтная ситуация вокруг Украины становится всё более тревожной. При этом Солох отказался приводить какие-либо аргументы, доказывающие, что Москва действительно собирается начать войну с Украиной.

Тем не менее, политик выразил надежду, что РФ вряд ли решится на реализацию "самых чёрных сценариев".

"Но в данную минуту вероятность агрессии против Украины больше, чем это было день-два назад", — считает Солох.

Он предположил, что Россия может атаковать украинские регионы со стороны Белоруссии, Донбасса и Чёрного моря. Однако, по его словам, власти страны могут использовать и другие варианты "вооружённого вторжения".

Ранее в МИД РФ сообщали, что Москва не предпринимает никаких шагов для ухудшения конфликтной ситуации вокруг Украины.

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Автор: Юлия Миленина, Куратор: Любовь Степушова
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