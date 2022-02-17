Власти Эстонии решили сделать свой народ "немножко украинцами"

Раздувание антироссийских настроений, кажется, достигло в Эстонии апогея:

премьер-министр страны призвала всех жителей "лично" подумать о том, что они будут делать, если Россия нападёт на Украину.

Призыв главы правительства у эстонцев вызвал недоумение:

с чего бы им усиленно думать о далёкой Украине и почему именно о ней, а не об Афганистане или бесконечно сотрясаемой переворотами Африке?

Да и собственных проблем у них хватает: чего стоят только взлетевшие цены на газ и электричество…

Но нет. Власти бесконечно говорят про Украину, переживают за неё, а теперь и от собственного народа того же требуют.

На нелогичность поставленной перед народом Эстонии премьером Каей Каллас задачи обратил внимание экс-премьер-министр Эдгар Сависаар. В Facebook ветеран эстонской политики написал, что ни один нормальный человек "никогда не бывает готовым к войне и не хочет думать о ней".

По мнению бывшего премьера, "дело правительства держать свой народ подальше от войны, а не во всём следовать приказам американцев".

А "держаться подальше от чужой войны", уверен Сависаар, можно, перестав "подзуживать Украину, снабжать её оружием и постараться не пустить к себе агрессивных националистов, которые в случае провала у себя на родине будут искать тёплое местечко на Западе".

В связи с заявлением Кайи Каллас стоит вспомнить ставшую крылатой фразу экс-президента Эстонии:

Тоомас Хендрик Ильвес в августе 2008 года, комментируя события на Северном Кавказе, заявил, буквально, следующее: "Мы все немножко грузины".

А теперь эстонцам предлагают стать "немножко украинцами", забыв о собственных национальных интересах.