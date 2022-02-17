Раздувание антироссийских настроений, кажется, достигло в Эстонии апогея:
премьер-министр страны призвала всех жителей "лично" подумать о том, что они будут делать, если Россия нападёт на Украину.
Призыв главы правительства у эстонцев вызвал недоумение:
Да и собственных проблем у них хватает: чего стоят только взлетевшие цены на газ и электричество…
Но нет. Власти бесконечно говорят про Украину, переживают за неё, а теперь и от собственного народа того же требуют.
На нелогичность поставленной перед народом Эстонии премьером Каей Каллас задачи обратил внимание экс-премьер-министр Эдгар Сависаар. В Facebook ветеран эстонской политики написал, что ни один нормальный человек "никогда не бывает готовым к войне и не хочет думать о ней".
По мнению бывшего премьера, "дело правительства держать свой народ подальше от войны, а не во всём следовать приказам американцев".
А "держаться подальше от чужой войны", уверен Сависаар, можно, перестав "подзуживать Украину, снабжать её оружием и постараться не пустить к себе агрессивных националистов, которые в случае провала у себя на родине будут искать тёплое местечко на Западе".
В связи с заявлением Кайи Каллас стоит вспомнить ставшую крылатой фразу экс-президента Эстонии:
А теперь эстонцам предлагают стать "немножко украинцами", забыв о собственных национальных интересах.
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