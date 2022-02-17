Календарь с датами "вторжения" России предложили создать на Украине

Экономический эксперт Виктор Скаршевский обратил внимание на то, что после несостоявшегося "вторжения" РФ на украинские земли западные СМИ стали называть новые даты начала военных действий.

Специалист предложил создать на Украине шуточный календарь с графиком "нападения" России. По его словам, в стране уже никто не верит в возможность прямого вооружённого конфликта, передаёт Телеканал "Наш".

"Западные СМИ постоянно назначают даты вторжения. В интернете уже есть шутка о календаре со всеми датами. Надо назвать этот календарь "Календарём валютного спекулянта", — считает Скаршевский.

Он пояснил, что в момент "объявления войны" гривна резко падает вниз, а доллар дорожает.

Ранее журналисты издания The Sun назвали 16 февраля 2022 года датой "вторжения" России на регионы Украины. Затем они исправили статью, указав, что ночью ничего не произошло, но на границе якобы сохраняется напряжённая обстановка.

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