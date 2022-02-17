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Автор Ольга Лебедева

Эстония в ужасе: Россия врёт всем — она стягивает войска к границам

Мир

По данным эстонских разведчиков, Россия стягивает "боевые группы" в приграничные районы, "явно готовясь к вероятной атаке", чтобы занять "ключевую территорию”.

Эстония в ужасе: Россия врёт всем — она стягивает войска к границам

Об этом сообщил агентству Reuters Микк Марран, генеральный директор службы внешней разведки Эстонии:

"Мне известно о примерно десяти боевых группах войск, двигающихся к украинской границе, где, по нашим оценкам, уже развернуто около 170 тыс. солдат. Судя по составу стягиваемых подразделений, атака будет включать ракетный обстрел и оккупацию ключевой местности".

По словам Маррана, у стран Балтии "есть все основания" переживать "за собственное будущее":

"... если Россия добьётся успеха на Украине, это побудит её усилить давление на Прибалтику в ближайшие годы".

Британцы готовы "заступиться" за Эстонию

Великобритания в ответ на страхи Таллина заявила, что удвоит численность своих сил в Эстонии и направит танки и боевые бронированные машины в небольшую прибалтийскую республику, граничащую с Россией, в рамках развертывания НАТО.

Глава военной разведки Великобритании также сделал ряд публичных комментариев, усилив скептицизм Запада по поводу того, что Россия отвела войска от границы с Украиной.

Генерал-лейтенант сэр Джим Хокенхалл сообщил, что, наоборот, было замечено больше российской бронетехники, вертолётов и даже развёрнутые полевые госпитали.

"Мы не видели доказательств того, что Россия отвела войска от границ Украины. Вопреки их заявлениям Россия продолжает наращивать военный потенциал вблизи Украины: Москва подвела туда дополнительную бронетехнику и вертолёты. У России есть военная база для проведения вторжения на Украину”, — цитирует его слова The Gardian.

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Автор: Ольга Лебедева, Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Любовь Степушова
Темы россия эстония украина великобритания
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