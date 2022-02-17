Минута славы консула Украины в Черногории: он призвал "уничтожить Россию"

В рядах украинских государственных деятелей прибыло агрессивных русофобов. В их стройные ряды влился консул в Черногории Михаил Шматов.

Дипломат призвал провести в столице Черногории "марш единства”, а заодно "уничтожить Россию”. Прямо так и написал в Facebooк:

"Флаги, баннеры, плакаты и любые проявления патриотического творчества приветствуются. До встречи 😉Слава Украине!# Россия должна быть уничтожена".

Причём, судя по истории правок текста — есть в FB такая функция — правил он хештег неоднократно, видимо, добиваясь большей "резкости".

К слову, это сейчас Шматов активно старается подчеркнуть дружеское расположение к стране, в которой работает, а ранее он "отмечался" скандальными высказываниями в адрес властей Черногории. Например, когда республика открыла границы для российских туристов, украинский консул обвинил их в дискриминации украинцев.