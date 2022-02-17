Украина заявила об успешной блокировке "Северного потока-2"

Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе телемарафона в честь национального Дня единения Незалежной заявил, что Киев успешно блокирует запуск российского газопровода "Северный поток-2".

Как подчеркнул Шмыгаль, газовая магистраль якобы угрожает Украине и европейским странам.

"Мы сегодня успешно блокируем такое российское гибридное газовое оружие в виде "Северного потока — 2", — заявил Шмыгаль в ходе праздничного телемарафона в эфире Телеканала ICTV.

Кроме того, министр заверил телезрителей, что Незалежная продолжит "это делать".

Ранее Pravda.Ru цитировала заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что у властей Незалежной возникли разногласия по "Северному потоку-2" с представителями германии. Лидер Украины посетовал, что ФРГ не воспринимает трубопровод как "угрозу", тогда как Киев уверен в том, что российская магистраль может нанести ущерб стране.

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