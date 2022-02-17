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Автор Екатерина Широкова

Чешский президент Земан перечислил провалы разведки США: "Крупный конфуз"

Мир

За последние десятилетия разведка США выдаёт информацию, не соответствующую действительности с завидной регулярностью. По словам президента Чехии Милоша Земана, Украина — это третий крупный "провал" американских служб.

Чешский президент Земан перечислил провалы разведки США: "Крупный конфуз"

Политик уточнил, что до этого были громкие заявления об Афганистане и Ираке.

"Это уже их третий крупный конфуз. Первый был в Ираке, где в итоге не нашли якобы спрятанное там оружие массового поражения. Второй был в Афганистане, когда утверждали, что "Талибан"* никогда не дойдёт Кабул. Ну а теперь третий (на Украине — Прим.Ред.), — заявил Земан изданию Idnes.

Президент Чехии подчеркнул, что никакой войны не было и не будет. По его мнению, "русские не сумасшедшие", чтобы развязывать конфликт и терять свои же ресурсы. Как уточнил политик, "вторжение" на Украину принесла бы российской стороны больше вреда, чем пользы.

* запрещённая в РФ террористическая организация

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Украина-Россия: Почему не состоялась война? Объяснение на пальцах
Автор: Екатерина Широкова, Куратор: Любовь Степушова
Темы сша чехия украина милош земан
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