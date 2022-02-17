Британия заметила бронемашины РФ у границ Украины: "Мы не видим отвода войск"

Глава военной разведки Британии, генерал Джим Хокенхалл заявил, что Россия, несмотря на последние события, продолжает наращивать военные силы на приграничной территории с Украиной.

Как подчеркнул генерал, британская разведка не увидела доказательств того, что российская сторона отводит своих военных на места постоянно дислокации.

"Вопреки своим утверждениям Россия продолжает наращивать свои военные возможности вблизи границы Украины, в это входит позиции для дополнительных бронемашин, а также вертолёты и полевые госпитали, которые направляются в сторону украинской границы", — цитирует заявление главы разведки в британской прессе РИА Новости.

Как уточнил генерал, российская сторона "оставила" достаточно военных и техники в приграничной зоне.

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