Белорусский лидер Александр Лукашенко 18 февраля приедет в Москву для того, чтобы встретиться со своим коллегой Владимиром Путиным. В пресс-службе президента Белоруссии рассказали, что будут обсуждать два лидера.
Известно, что основной темой для разговора станут вопросы безопасности Европы. Кроме того, Лукашенко и Путин обсудят совместные действия по обеспечению национальных интересов и развитие торгово-экономического сотрудничества.
Ранее лидер Белоруссии Александр Лукашенко пообещал передать российскому коллеге Владимиру Путину информацию о бизнесменах-злоумышленниках, которые работают на территории страны и встречаются с президентом. По данным Минска, эти предприниматели передают деньги белорусским оппозиционерам.
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Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что ей "всё равно", на "оскорбления" со стороны российского коллеги Сергея Лаврова.
Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс заявила, что ей "всё равно", на "оскорбления" со стороны российского коллеги Сергея Лаврова.