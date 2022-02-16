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Автор Валентина Севрюгина

Лукашенко едет к Путину, чтобы обсудить вопросы безопасности Европы

Мир

Белорусский лидер Александр Лукашенко 18 февраля приедет в Москву для того, чтобы встретиться со своим коллегой Владимиром Путиным. В пресс-службе президента Белоруссии рассказали, что будут обсуждать два лидера.

Известно, что основной темой для разговора станут вопросы безопасности Европы. Кроме того, Лукашенко и Путин обсудят совместные действия по обеспечению национальных интересов и развитие торгово-экономического сотрудничества.

Ранее лидер Белоруссии Александр Лукашенко пообещал передать российскому коллеге Владимиру Путину информацию о бизнесменах-злоумышленниках, которые работают на территории страны и встречаются с президентом. По данным Минска, эти предприниматели передают деньги белорусским оппозиционерам.

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