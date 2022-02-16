Блинкен: от США потребуется немедленный ответ, если Россия признает ДНР и ЛНР

Государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил, что признание Россией ДНР и ЛНР автоматически подорвёт суверенитет Украины.

"Принятие этой резолюции ещё больше подорвёт суверенитет и территориальную целостность Украины, станет грубым нарушением международного права, поставит под сомнение заявленное Россией обязательство продолжать дипломатическую работу для достижения мирного урегулирования этого кризиса", — передаёт РИА Новости его слова.

Блинкен также добавил, что это решение будет означать отказ российской стороны от Минских соглашений. Признание Россией самопровозглашённых республик потребует немедленного ответа США, заметил он.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что признание Россией ДНР и ЛНР будет настоящей политической катастрофой. Такое мнение немецкий политик выразил после переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным.

Во вторник, 15 февраля, Госдума приняла проект обращения к российскому президенту с просьбой признать независимость ЛДНР.

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