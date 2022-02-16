Украинцы бросились массово скупать оружие: в магазинах заканчиваются патроны

На фоне сообщений о якобы готовящемся российском вторжении на Украине резко вырос спрос на оружие и боеприпасы, а в специализированных магазинах уже практически не осталось патронов. Об этом сообщает "Апостроф".

В статье сказано, что продажи растут по всем разрешённым в стране видам и калибрам оружия. Так, один из собеседников издания заявил, что спрос на огнестрельное оружие превысил обычный уровень на десятки процентов. Популярностью пользуются даже охотничьи варианты устаревших видов стрелкового снаряжения.

Как отмечается в публикации, жители Украины также стали проявлять интерес к курсам по стрельбе. Их необходимо проходить для получения разрешения на использование техники.

"В некоторых тирах люди записываются на месяц вперёд", — сказал источник издания.

По словам главы наблюдательного совета Украинской ассоциации владельцев оружия Георгия Учайкина, граждане скупают оружие, так как чувствуют надвигающуюся опасность.

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