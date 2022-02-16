В Минске подтвердили готовность к диалогу с Киевом по вопросам безопасности

Минск готов говорить с Киевом по вопросам безопасности, заявил Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей.

"Мы всегда заявляли о том, что открыты для диалога, готовы вести разговор по всем вопросам, особенно по чувствительным, которые сейчас привлекают внимание всего мира. Я имею в виду напряжённую ситуацию, связанную с вопросами безопасности", — передаёт РИА Новости слова дипломата.

Макей ещё раз сделал акцент на том, что белорусская сторона всегда вела миролюбивую политику и выступала за решение конфликтов посредством диалога. Однако сейчас Белоруссию пытаются обвинить в агрессии.

Ранее во время переговоров с украинским политическим и государственным деятелем Александром Морозом белорусский лидер Александр Лукашенко выразил недовольство политикой Киева, проводимой в отношении Минска. По его словам, Белоруссия всегда готова "подставить плечо" Украине. В качестве примера он привёл недавние поставки дополнительных объёмов электроэнергии. Однако, как отметил Лукашенко, Киев быстро забывает о такой поддержке и разрушает отношения между странами.

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