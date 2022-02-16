Украина отправила в Донбасс бойцов с оружием США, заявили в ЛНР

Власти Украины отправили в Донбасс бойцов, которые научились пользоваться противотанковыми ракетными комплексами (ПТРК) NLAW и американскими гранатомётами (РПГ) M141. Об этом сообщил офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Антон Микужис.

По его словам, обучение по применению оружия США и шведских ПТРК успешно прошли военнослужащие 24-й украинской бригады, передаёт РИА Новости.

"Они направились из учебного центра национальной академии сухопутных войск, расположенного в населённом пункте Старичи, в зону операции объединённых сил (ООС)", — подчеркнул Микужис.

Ранее военный эксперт Юрий Кнутов в интервью Pravda.Ru спрогнозировал шаги РФ в случае нападения Киева на Донбасс. Он считает, что Россия в течение дня сможет оказать поддержку республикам на востоке Украины.

Военспец призвал не возвращать все российские силы в места постоянной дислокации после учений с Белоруссией, чтобы иметь возможность оперативно прийти на помощь ЛНР и ДНР.

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